Milos Veljkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Veljkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Veljkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Veljkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Veljkovic 26 Eylül 1995 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Милош Вељковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Veljkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Milos Veljkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Werder Bremen futbol takımında oynamaktadır. Werder Bremen takımına 1 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Milos Veljkovic'nin Werder Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milos Veljkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mveljkovic5/

Milos Veljkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Veljkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milos Veljkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Veljkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2013 yılında Tottenham U21

16 Ekim 2014 yılında Middlesbrough

15 Ocak 2015 yılında Tottenham U21

20 Ocak 2015 yılında Charlton Ath

31 Mayıs 2015 yılında Tottenham U21

1 Şubat 2016 yılında W. Bremen

Milos Veljkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Veljkovic şuan Werder Bremen takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milos Veljkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Basel (-2011), Tottenham Hotspur (2011-2013)

Sırbistan takımında 5 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U20 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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