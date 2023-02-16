Eren Guler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Guler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Guler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Guler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Guler 29 Ocak 2003 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Guler Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOTALENT yapmaktadır. Eren Guler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursaspor futbol takımında oynamaktadır. Bursaspor takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Eren Guler'nin Bursaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eren Guler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eren Guler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Eren Guler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Guler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bursaspor U17

26 Kasım 2018 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2019 yılında Bursaspor U17

4 Ağu 2020 yılında Bursaspor

Eren Guler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Guler şuan Bursaspor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bursaspor (2014-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.