Ozer Hurmaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozer Hurmaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozer Hurmaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozer Hurmaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozer Hurmaci 20 Kasım 1986 tarihinde Kassel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Özer Hurmacı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozer Hurmaci Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ME10 FOTTBALL CONSULTING COMP. yapmaktadır. Ozer Hurmaci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursaspor futbol takımında oynamaktadır. Bursaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ozer Hurmaci'nin Bursaspor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ozer Hurmaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozer Hurmaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ozer Hurmaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozer Hurmaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2005 yılında BB Ankaraspor

31 Ağu 2005 yılında Keçiörengücü

30 Haziran 2006 yılında Ankaraspor

1 Temmuz 2009 yılında Fenerbahçe

27 Ağu 2012 yılında Kasımpaşa

29 Ocak 2014 yılında Trabzonspor

30 Haziran 2015 yılında Kasımpaşa

7 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor

31 Ağu 2016 yılında Akhisar Belediye

3 Ağu 2017 yılında Osmanlıspor

6 Temmuz 2018 yılında BB Erzurumspor

31 Ocak 2019 yılında Sivasspor

2 Eylül 2019 yılında Bursaspor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2022 yılında ara verdi

12 Ocak 2023 yılında Bursaspor

Ozer Hurmaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozer Hurmaci şuan Bursaspor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ozer Hurmaci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hermania Kassel, Türkgücü Kassel, KSV Baunatal (-2005)

Türkiye takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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