Ergime Noktası ne demek, TDK'ya göre Ergime Noktası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ergime noktası ne demek? Ergime noktası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ergime noktası kelimesi. Peki ergime noktası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ergime noktası nedir, ergime noktası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ERGİME NOKTASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ergime noktası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ergime noktası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir katının sıvı duruma geçmeye başladığı ve tamamen sıvılaştığı durum arasındaki sıcaklık derecesi veya aralığı

