Erhan Güleryüz kimdir, nereli, kaç yaşında? Ayna grubunun solisti kimdir? başlıkları internette şu sıralar sıkça bakılanlar arasında yerini aldı .Biz de bu konuyla ilgili ayrıntıları haberimizde derledik.

ERHAN GÜLERYÜZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk müzisyen ve prodüktör Samim Erhan Güleryüz 54 yaşında olup 13 Ocak 1966 tarihinde Bostancı, İstanbul'da doğdu.

Erhan Güleryüz, ilkokul ve liseyi Büyükçekmece'de okudu,Büyükçekmece'de yetişti.Müziğe ortaokul yıllarında davul çalarak başlayan sanatçı, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken ilk rock grubunu kurdu ve ilk konserlerini verdi. Solist olarak ilk albümü 'Güller Açtı'yı 1992 yılında çıkardı. 1996 yılında 'Meçhul Şarkıcı' olarak arabesk formunda bir albüm hazırladı. Bu albümün geliriyle Cemil Özeren, Can Güney, Alper Çakır, Ayhan Öztoplu ve Murathan Araz ile birlikte kurduğu Ayna grubunun stüdyo masraflarını karşıladı.

Erhan Güleryüz'ün solist ve gitaristliğini yaptığı Ayna grubu, çıkardıkları ilk albümleri "Gittiğin Yağmurla Gel" ile büyük ilgi çekerek Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Grup" ödülünü kazandı. Sanat hayatına ilk profesyonel adımını Ayna grubuyla birlikte atan müzisyen, 2002 yılında Rüzgar Yapım'ı kurdu. Birçok albümün yapım ve aranjmanını üstlendi.

ERHAN GÜLERYÜZ ŞİİR KİTAPLARI

"Kiremit Uçuran" (2000),"Kayıkhane Durgunu" (2004) ve "Pera'da Yağmur" (2010) adlı şiir kitaplarını çıkarttı.

Radyo programlarını sunmaya 2007 yılında Dünya Radyo'da "Ayna" adındaki programla başlayan Güleryüz, 2011 yılı boyunca TRT FM'de yayımlanan "Söz-Müzik: Erhan Güleryüz" isimli programı sundu. 2007 senesinden itibaren birçok TRT kanalında yayınlanan "Aynadan Yansıyanlar" adlı televizyon programının sunuculuğunu üstlendi. 2013 yılında yayına başlayan İstanbul’un ilk dijital radyosu Radyo İstanbul’un müziklerini hazırladı. 2015 yılında yönetmenliğini, prodüktörlüğünü, senaristliğini, müzisyenliğini ve baş rolünü üstlendiği İçimde Akan Nehir adlı filmi gösterime girdi.

ERHAN GÜLERYÜZ SOLO ALBÜMLERİ

Güller Açtı (1992)

Garibim (1996)

Doğum Günü (2004)

Ayna Buğu-su (2005)

İçimde Akan Nehir (2015)

ERHAN GÜLERYÜZ AYNA GRUBU ALBÜMLERİ

Gittiğin Yağmurla Gel (1996)

Gittiğin Yağmurla Gel & Ceylan Remix (1997)

Dön Bak Ayna'ya (1998)

Şarkılar ve Türküler (1999)

Çayımın Şekeri (2000)

Bostancı Durağı (2002)

Denizden Geliyoruz (2004)

Nefes (2006)

Asmalı Mescit (2010)

Mavi Şarkılar (2011)

İçimde Akan Nehir (2015)

20. Yıl (1. Bölüm) (2017)

Öpsem Geçer mi? (2020)

ERHAN GÜLERYÜZ DİZİ VE FİLM MÜZİKLERİ

Sultan (Dizi) - 2001

Martılar Açken (Film) - 2002

Elveda (Dizi) - 2003

Dolunay (Dizi) - 2005

Zeynep (Dizi) - 2005

Hakkını Helal Et (Dizi) - 2007

Abim (Film) - 2009

Avrupa Avrupa (Dizi) - 2011/ 2013

Gönül Hırsızı (Dizi) - 2013

İçimde Akan Nehir (Film) - 2015

NE OLDU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle sanatçılara 1000 TL yardım vereceklerini açıklamıştı. Müzisyen Erhan Güleryüz, 1000 TL'lik destek açıklamasına tepki gösterdi.

İşte o video;