Erkek arkadaşıyla ilişkiye girecekti, o esnada ağlayan bebeğine sinirlenip öldürdü! Bu vahşet kanınızı donduracak!

Sosyal medya bir cinayet ile adeta çalkalandı. Cani anne, 3 yaşındaki kızını öldürdü. Gerekçe olarak ise bebeğin erkek arkadaşıyla ilişki yaşayacağı sırada ağladığı ve özel hayatını kısıtladığını ifade etti. Üstüne bir de TikTok hesabından açtığı hesapta video çekerek yaptıklarını anlattı. O kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TİKTOK'TA YAYINLADI

Sevgilisiyle yaşadığı özel hayatını kısıtladığını düşündüğü 3 yaşındaki masum yavruyu zalimce katleden anne bunun üzerine bir ay sonra 'Fena iş yaptım' dediği bir TikTok videosu yayınladı.

Anne Priest çektiği videoda, utanarak başını öne eğiyor ve arkada çalan şarkıda göz yaşlarını siliyor gibi gözüküyor. Cani kadın yayınladığı videoda: "Üzgünüm anne ve baba. Kötü bir şekilde batırdığımı biliyorum. Yapmalıydım, daha iyisini yapmalıydım." diyerek sosyal medya hesabında paylaştı.

ERKEK ARKADAŞI DA CEZA ALDI

Priest'in 22 yaşında olan erkek arkadaşı Callum Redfern, kasten cinayet işlemek suçuyla 14 yıl hapis cezası aldı. Priest verdiği ifadede daha önce de bebeğinin ağlamasını duymamak için müziğin sesini yükselttiğini ve masum bebeğin bakımıyla ilgilenmediğini söyledi.

TELEFONUNDAKİ KORKUNÇ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

O gece ilişki yaşamak için erkek arkadaşıyla buluşan ancak kızının sürekli ağlamasından dolayı rahatsız olarak onu dövmeye başlayan kadının darbeleri sonucunda bebeğini öldürdüğü ortaya çıktı. Kadının telefonunda ortaya çıkanlar ise cinayetin boyutunu gözler önünde serdi.

Cani adamın da 24 Temmuz 2020'de, Kaylee'nin ölümünden önceki günlerde sevgilisiyle mesajlaşırken, Priest'e "Onu öldüreceğim... ve onu bezine s**tığı için tokatladım." yazdığı ortaya çıktı.

Bebeğin annesi ise cevap olarak, "İyi - bir tane de benim için vur" dedi. Savcılar, ortaya çıkan mesajların ve çiftin bebekle ilgilenmeyişlerinin bu olayın bir kanıtı olduğunu belirtti.