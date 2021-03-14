Erol Toy vefat etti, acılı haberi kızı sosyal medya hesabından duyurdu

Öykü, roman, deneme ve şiir yazarı olan Erol Toy 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi kızı Ayşe Toy Twitter hesabından attığı bir Tweet ile duyurdu.

Acılı Toy paylaştığı Tweet'te, “Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu” ifadelerini kullandı.

Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu. pic.twitter.com/Jy0akuHTLQ — Ayşe Toy (@ToyAyse) March 13, 2021

EROL TOY KİMDİR?

Erol Toy kimdir? Erol Toy, Alaşehir Manisa'da 1936 yılında dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren çalışan Toy, fırıncılık, bankacılık, vurgun yiyen süngercileri sigortalama gibi işlerde çalıştıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Haberin devamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Erol Toy kimdir?