Erol Toy kimdir?Taner Taşkın Tuzlaspor teknik direktörlüğünden istifa etti!Erol Toy vefat etti, acılı haberi kızı sosyal medya hesabından duyurduTaksim'de koronavirüs tedbirlerine uymayan turistlere cezaDünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu babasının izinden gitti! Minik elleriyle sürdüğü motor pes dedirttiTaner Taşkın kimdir, nereli ve kaç yaşında?Teşkilat dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda yayınlanıyor, saat kaçta başlıyor? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandıBahçede motorlu testereyle odun kesmek istedi, boynundan ağır yara alan genç hayatını kaybettiŞaban ayı ile ilgili sözler| Şaban ayı sözleri, mesajları dualı, hadisli 2021
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Erol Toy vefat etti, acılı haberi kızı sosyal medya hesabından duyurdu

Erol Toy vefat etti, acılı haberi kızı sosyal medya hesabından duyurdu

85 yaşındaki öykü, roman, deneme ve eleştiri yazarı Erol Toy hayatını kaybetti. Ünlü yazarın öldüğü haberini kızı Ayşe Toy Twitter hesabından duyurdu.

Erol Toy vefat etti, acılı haberi kızı sosyal medya hesabından duyurdu

Öykü, roman, deneme ve şiir yazarı olan Erol Toy 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi kızı Ayşe Toy Twitter hesabından attığı bir Tweet ile duyurdu. 

Acılı Toy paylaştığı Tweet'te, “Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu” ifadelerini kullandı.

 

Erol Toy vefat etti acılı haberi kızı sosyal medya hesabından duyurdu

EROL TOY KİMDİR?

Erol Toy kimdir? Erol Toy, Alaşehir Manisa'da 1936 yılında dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren çalışan Toy, fırıncılık, bankacılık, vurgun yiyen süngercileri sigortalama gibi işlerde çalıştıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Haberin devamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Erol Toy kimdir?Erol Toy kimdir?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT