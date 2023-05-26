Erzincan'da altın kitap operasyonu, 14 sayfa, 165 gram!

Erzinca İl Jandarma Komutanlığı tarihi eser niteliğinde bir kitabın satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Musevi dinine ait motifler içeren 14 sayfalık kitap 165 gram saf altından oluşuyor.

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Erzincan'da altın kitap operasyonu, 14 sayfa, 165 gram!

Erzincan valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında yürüttüğü çalışma sonucunda tarihi eser bir kitabın satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu merkez ilçe ve köylerde yapılan operasyonda Musevi dinine ait motifler ve ibranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, 165 gram ağırlığında ve 14 sayfalık bir kitap ele geçirildi, olayla ilgisi bulunan 4 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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