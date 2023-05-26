Erzincan'da altın kitap operasyonu, 14 sayfa, 165 gram!

Erzincan valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında yürüttüğü çalışma sonucunda tarihi eser bir kitabın satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu merkez ilçe ve köylerde yapılan operasyonda Musevi dinine ait motifler ve ibranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, 165 gram ağırlığında ve 14 sayfalık bir kitap ele geçirildi, olayla ilgisi bulunan 4 kişi yakalandı.

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Yakalanan kişiler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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