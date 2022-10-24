Erzincan'dan acı haber! Doldur boşaltta kendini vuran Uzman Çavuş Özkan Karakaya, hayatını kaybetti

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki silahını doldur boşalt yaptığı sırada kendisini vurarak ağır yaralayan Uzman Çavuş Özkan Karakaya, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Erzincan'dan acı haber! Doldur boşaltta kendini vuran Uzman Çavuş Özkan Karakaya, hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay 21 Ekim günü Refahiye ilçesindeki Gümüşakar Karakolunda meydana geldi. İddiaya göre karakolda görev yapan Uzman Çavuş Özkan Karakaya (26) doldur boşalt yaptığı sırada silah kazara ateş aldı. Karakaya'nın yaralandığını görenler durumu bildirmesi üzerine Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralı uzman çavuşun helikopterle Erzincan'a getirilmesi planlandı.

Erzincan'dan acı haber! Doldur boşaltta kendini vuran Uzman Çavuş Özkan Karakaya, hayatını kaybetti

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bu karardan vazgeçilmesi üzerine karayolundan ambulans ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Karakaya yoğun bakımda tedavi altına aldı.

Erzincan'dan acı haber! Doldur boşaltta kendini vuran Uzman Çavuş Özkan Karakaya, hayatını kaybetti

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Karakaya yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden askerin cenazesi memleketi Balıkesir’in Dursunbey ilçesine gönderilecek.

Erzincan'dan acı haber! Doldur boşaltta kendini vuran Uzman Çavuş Özkan Karakaya, hayatını kaybetti

VALİ MAKAS'TAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, konuya ilişkin yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“21.10.2022 tarihinde kazaen silahla yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24.10.2022 tarihinde yaşamını yitiren Erzincan İl Jandarma Komutanlığı personellerinden Jandarma Uzman Çavuş Özkan Karakaya'nın vefatını büyük bir teessürle öğrendik. Karakaya ailesinin yaşamış olduğu acı ve üzüntüyü içtenlikle paylaşıyorum. Bu vesileyle merhum uzman çavuşumuza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Jandarma Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum”

Erzincan'dan acı haber! Doldur boşaltta kendini vuran Uzman Çavuş Özkan Karakaya, hayatını kaybetti Erzincan'dan acı haber! Doldur boşaltta kendini vuran Uzman Çavuş Özkan Karakaya, hayatını kaybetti

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