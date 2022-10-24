Kocaeli'de intihar vakası! Aracı durdurup Osmangazi Köprüsü'nden aşağı atladı! Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Aracıyla Osmangazi Köprüsü'nden geçen bir şahıs, arabayı durdurarak köprüden atladı. Gözden kaybolan şahsı aramak için sahil güvenlik ekipleri farklı noktalarda arama kurtama çalışması başlattı.

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Kocaeli'de intihar vakası! Aracı durdurup Osmangazi Köprüsü'nden aşağı atladı! Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi aracıyla Osmangazi Köprüsü’nden geçtiği sırada arabayı durdurarak köprüden aşağı atladı.

FARKLI NOKTALARDA ARANIYOR

Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köprüden atlayan şahsı aramak için çalışma başlattı.

Sahil güvenlik ekiplerinin başlatmış olduğu çalışma neticesinde 3 tekne ayrı noktalarda kayıp şahsı ararken çalışmaların halen sürdüğü bildirildi.

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