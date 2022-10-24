Karaman'da platonik aşk dehşeti! Sağlık ocağını birbirine katıp ortalığı kana buladı!

Karaman'ın Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşanan olayda iddiaya göre, Hüseyin B. (28), platonik aşk duyduğu ve teyzesinin kızı olduğu öğrenilen Emine A.’nın (26), görev yaptığı 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti. Hemşireler odasında Hüseyin B. ile Emine A., arasında tartışma yaşandı.

İLK ÖNCE SWEVDİĞİNİ DAHA SONRA KENDİNİ VURDU

Bunun üzerine Hüseyin B., belinden çektiği silahla Emine A.’ya ateş ederek vurdu. Daha sonra Hüseyin B., aynı tabanca ile kendini vurdu. Odadan gelen silah seslerini duyanların ihbarı üzerine sağlık merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Yaralı hemşire ile Hüseyin B., yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağır yaralanan hemşire ve kuzeninin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri Aile Sağlık Merkezi önünde güvenlik tedbiri aldı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından sağlık merkezindeki tedbirler kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.