Jaw Ackah'ın sözleşmesi feshedilecek

Erzurumspor taraftarları, bugün oynanan Erzurumspor - Kayserispor mücadelesinin ardından 'maçta şike var' hashtag'i kullanarak yaptıkları paylaşmalarla sosyal medya hesaplarından tepki gösterdiler.

Taraftarlar, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ile Kayserispor'dan Erzurumspor'a kiralık olarak gelen Ackah'ın, bugün oynanan Erzurumspor - Kayserispor maçında kendini kasıtlı olarak oyundan attırmasıyla açık bir şekilde şike yaptığını ve maçın kaderi ile oynandığını iddia etti.

Taraftarların #MaçtaŞikeVar hashtag'ini kullanarak yaptıkları paylaşımlar sonrası olay Twitter'da trend topic oldu.

Bu tepkiler üzerine Erzurumspor yönetimi kırmızı kart gören Ackah’ı süresiz kadro dışı bıraktığını duyurdu.

ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Da Costa'nın ceza sahasına doğru havalandırdığı topa hareketlenen Butko, tek pasla meşin yuvarlağı içeri çevirmek istedi. Ceza sahasında Avramovski topa müdahale etti. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Avramovski'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aatıf, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

31. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Sabovic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta top direğe çarparak oyun alanına döndü.

60. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Cenk Ahmet Alkılıç'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

72. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Aziz Eraltay'ın ceza sahası ön çizgisine doğru verdiği pasta meşin yuvarlak savunmadan sekti. Kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan İlhan Parlak, topu ağlara gönderdi: 1-1

74. dakikada İlhan Parlak'ın göğsüyle indirdiği topa Avramovski çok sert vurdu. Kaleci Szumski topu kornere çeldi.

82. dakikada ceza sahası önünde rakibini geçen Ricardo Gomes'in vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kontrol etti.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

JAW ACKAH KİMDİR?

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan futbolcu Jaw Ackah, Boavista FC ve Kayserispor'da oynamıştır.

Jaw Ackah'ın detaylı biyografisi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

Jaw Ackah kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Jaw Ackah hangi takımlarda oynadı?