Esed rejimi Halep'te sivilleri hedef aldı: 17 ölü,30 yaralı
Suriye'nin Halep kentinde Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybederken 30 kişi ise yaralandı
Suriye'de sivilleri hedef alan Esed rejimi ve Rusya, Halep'te hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil de yaralandı.
Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları dün Halep'teki yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Sivil Savunma yetkililerine göre, saldırılar sonucu Kefrnuran köyünde 9, Şeyh Ali köyünde 3, Urum As Sughra köyünde 2 ve Etarib'de 3 olmak üzere toplam 17 sivil hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırılarda 30 sivilin de yaralandığını ifade etti.
HABERE YORUM KAT