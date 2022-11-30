Esenlerde feci ölüm! Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye hızla gelen otomobil çarptı!

Esenler'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi hayatını kaybederken otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

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Esenlerde feci ölüm! Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye hızla gelen otomobil çarptı!

Esenler'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi hayatını kaybederken otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kaza yerinin 50 metre gerisinde ise üst geçit olduğu görüldü.

Kaza, Esenler Hal Bağlantı Yolu otogar istikametinde saat 06.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BRG 917 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Otomobilin çarpmasıyla savrulan kişi hayatını kaybederken otomobil frene bastıktan 100 metre sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Esenlerde feci ölüm! Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye hızla gelen otomobil çarptı!

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için otogar istikametini bir süre trafiğe kapattı. Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi için Esenler Atışalanı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu otogar istikameti polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan kaza yerinin 50 metre gerisinde yaya üst geçidi olduğu görüldü. Kazada hayatını kaybeden yayanın üst geçidi kullanmadığı, otoyolu kullandığı öğrenildi. (İHA)

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