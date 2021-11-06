Esenlerde korkunç ölüm! Başından vurulmuş halde evde bulundu!

Esenler Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında bulunan evde meydana gelen olayda, iddiaya göre İlkay U.'nun evinde gece saatlerinde eğlenmek için 5 kişi toplandı. Sabaha kadar eğlenen kişilerin bulunduğu evden bir anda silah sesleri yükseldi. Sesleri duya etraftaki mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

EVDEKİ İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri söz konusu eve girdiğinde içeride 26 yaşındaki Ozan Oğuz'u başından vurulmuş halde buldu. Evde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alırken, ev sahibi İlkay U.'nun kız arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçtığı bilgisine ulaşıldı.

İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Kaçan kişilerin yerini tespit etmek isteyen polis ekipleri, evdeki arkadaşlarının da bilgisine başvurarak çalışma başlattı. Gözaltına alınan iki kişinin, Ozan Oğuz'un ateşi silahı kendisinin ateşleyerek intihar ettiğini söyledikleri öğrenildi. Ozan Oğuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu ise ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından belli olacak.

Mahalle sakini Günay Özen, konuyla ilgili olarak "Orada bir alem yapıldığı ve sonra bir kargaşanın çıktığını öğrendim. Sonrasında da bir kişinin diğerini vurmuş." ifadelerine yer verdi.