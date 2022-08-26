Esenyurt E-5'te gece yarısım korkunç anlar! Otomobil cayır cayır yandı!

Olay, Esenyurt E- 5'de saat 04.30'da gerçekleşti. 16 ASZ 799 plakalı otomobilde bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı.

Aracının yandığını fark eden sürücü sağ şeride park yaptıktan sonra sürücü güçlükle kendini dışarı attı.

OTOMOBİL TANINMAZ HALDE

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Facianın eşiğinden dönülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.