Ölümü 3 yaşındaki oğlunun elinden oldu! 24 yaşındaki baba, küçük oğlunun elinde patlayan silahtan yaralanarak hayatını kaybetti!

Kayseri'de, evlerinin oturma odasında oynayan 3 yaşındaki çocuğunun elindeki silahın patlaması sonucu yaralanan 24 yaşındaki baba, hayatını kaybetti.

İrem Yıldız
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Ölümü 3 yaşındaki oğlunun elinden oldu! 24 yaşındaki baba, küçük oğlunun elinde patlayan silahtan yaralanarak hayatını kaybetti!

Olay Kayseri Melikgazi'de, dün akşam saatlerinde bir binanın 2'inci katında meydana gelen geldi. Aktarılan bilgiye göre 3 yaşındaki K.A.Ç., evlerinin oturma odasında silahla oynarken silahın bir anda ateş alması sonucu babası Gökhan Ç.'yi vurdu. Evdekilerin 112 acil ekiplerine haber vermesiyle olay yerine sağlık ve emniyet görevlileri sevk edildi.

Ölümü 3 yaşındaki oğlunun elinden oldu! 24 yaşındaki baba, küçük oğlunun elinde patlayan silahtan yaralanarak hayatını kaybetti!

HAYATINI KAYBETTİ

3 yaşındaki çocuğunun elinde kazara patlayan silahla başından vurulan talihsiz babaya sağlık ekipleri ilk müdahalelerde bulunmak için çaba gösterse de 24 yaşındaki Gökhan Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

4 çocuk babası genç adam, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

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