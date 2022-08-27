Kaldırımda yürüyen genç bir anda ortadan kayboldu! Yardıma koşan esnaf neye uğradığını şaşırdı!

Zonguldak İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre yürümekte olduğun kaldırımın bir anda çökmesi ile kendini çukurda bulunan gencin yardım çığlıklarına koşan vatandaş yardım için koştuğu çukurda başkalarının yardımına muhtaç kaldı.

BİR ANDA KAYBOLAN GENCİ ÇIĞLILARINI DUYDULAR

Üniversite Caddesi üzerindeki kaldırımlarda yürüyen Alpay A. isimli genç kaldırımın bir anda çökmesiyle neye uğradığını şaşırıp kendini çukurun içinde içinde buldu. Yardım çığlıkları ile sesini duyurmaya çalışan gence o mahallede esnaf olan Bayram usta yardım etmek istedi.

SADECE YARDIM ETMEK İSTEMİŞTİ

Olayı anlatan esnaf gencin bir anda ortadan kaybolup çığlıklar ile yardım istemesi üzerine olay yerine koştuklarını söyleyerek genci bulundukları yerden çıkardıklarını ifade etti. Genci kurtarmaya çalışırken kendisinin de çukur düştüğünü belirten esnaf " Menfez gideri suyla birlikte çöküntü yapmış. Ben kurtarırken düştüm bende yaralandım. Arkadaş ambulansla hastaneye gitti. O tahtaları da kendi çabalarımla yola koydum” şeklinde konuştu.

Yaralanan gencin hastanede tedavisi sürerken, belediye ekipleri ise çukur oluşan kaldırım çevresinde önlemler alarak çalışmalara başladı.