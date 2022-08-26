İzmir'de evlat dehşeti! Hamile annesini 15 yerinden bıçakladı! Kardeşinin ölümüne neden oldu!

Olay, saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki tek katlı evde gerçekleşti. İddiaya göre, Esra Y. (35) ile ilk eşinden olan oğlu Y.A. (18) arasında çıkan tartışmada Y.A., annesi Esra Y.’yi 15 kez bıçakladı. Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

BEBEK KAYBEDİLDİ

15 kez bıçak darbesi alan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 6 aylık hamile olan Esra. Y’nin bebeği tüm uğraşlara rağmen kaybedildi. Annenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKALANDI

Şüpheli Y.A. ise suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA