Safari turunda kahreden son kare! Muğla Datça'da ölüm yolculuğundaki o detay kahretti! Olacaklardan habersiz son fotoğraflarını çekildiler!

Muğla’da geçtiğimiz Çarşamba günü öğleden sonra saat 16.35 sularında safariye çıkan turistleri taşıyan cip, kaygan zeminde devrilerek kaza yapmıştı. Kazada 5 Irak vatandaşı turist hayatını kaybetmiş, 5 yaralı da hastaneye kaldırılmıştı.

Cip şoförü M.A, kaza olduğu anda karşı şeritten gelerek cipten savrulan turistin üzerinden geçerek durabilen araç şoförü A.K.T ve firma sahibi C.A adliyeye sevk edildi.

Kazada yaralanan turistlerin hastanelerde tedavisinin devam ettiği ve bir kişinin de sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SAFARİDE SON POZ

Sabah saatlerinde alındıkları otelden Marmaris’i gezmek için cip turuna çıkarılan ve hayatlarını kaybeden turistlerin kaza olmadan önce firma yetkilileri tarafından uyarıldığı görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan turistlerin su savaşı görüntüleri ve verdikleri son poz da yürekleri yaktı.