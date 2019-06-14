Eser ve Berfu Yenenler'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Eser Yenenler, 4 aylık hamile olan sevgilisi Berfu Yıldız ile geçtiğimiz hafta dünya evine girmişti. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.

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Geçtiğimiz nisan ayında aile arasında düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren sunucu ve oyuncu Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız, önceki akşam Kilyos'ta 400 kişilik bir düğünle kutlama yaptı. ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR Çift düğünün ardından balayı için Antalya'ya gitti. Berfu Yenenler balayında yaşadığı eğlenceli anları sosyal medyadan paylaştı. 4 aylık hamile olan Berfu Yenenlerin karnının şişliği dikkatlerden kaçmadı. Çiftin erkek bebek beklediği öğrenildi. Eser Yenenler ile Berfu Yıldız'ın düğününde ünlü yağmuru! Berfu Yıldız hamile mi? Eser Yenenler'in nişanlısı kaç aylık hamile? Eser Yenenler'den Türkiye güzeli sevgilisine evlenme teklifi!



