Eşi ölen kadın kolları sıvayıp çay ocağının başına geçti!

Elazığ’da yaklaşık 4 ay önce vefat eden kocasının 40 yıllık çay ocağını devretmeyip işleten Sultan Tatar (64), bir vefa örneği sergileyerek hem eşinin hatırasını yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor.

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Eşi ölen kadın kolları sıvayıp çay ocağının başına geçti!

Elazığ’da yaklaşık 4 ay önce vefat eden kocasının 40 yıllık çay ocağını devretmeyip işleten Sultan Tatar (64), bir vefa örneği sergileyerek hem eşinin hatırasını yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor.
Elazığ’ın en eski çay ocaklarından biri olan ve 1984 yılından beri kapılarını kapatmayan ‘Reis’in yeri' işletmesinin sahibi Mehmet Tatar, yaklaşık 4 önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bunun üzerine eşi Sultan Tatar da kendi deyimiyle, “Onun yerini kaybetmemek, burukluk yaşamamak ve buranın kapalı olmaması için çalıştırmaya karar verdim” diyerek oğlu ile birlikte çay ocağının başına geçti. İki çocuk ve iki torun sahibi 64 yaşındaki Sultan Tatar’ın çay ocağını işlettiğini gören kadınlar, soluğu işletmede almaya başladı.

Eşi ölen kadın kolları sıvayıp çay ocağının başına geçti!

Kadın müşteriler, bir kadının çalışmasını veya çay ocağını işletmesini büyük memnuniyetle karşıladıklarını dile getirirken, daimi müşteriler ise kocasının işletmesine sahip çıkarak vefa örneği sergileyen Sultan Tatar’ı tebrik ediyor.

Eşi ölen kadın kolları sıvayıp çay ocağının başına geçti!

''Evde oturunca daha rahatsız olacağımız düşündüm, buraya geldim ve huzur buluyorum”

Çay ocağını işletme serüvenini anlatan Sultan Tatar, ''Bu çay ocağımız, 1984 yılından beri vardı. Eşim işletiyordu, ben de ara ara gelip otururdum. Eşim vefat ettikten sonra oğlumla birlikte burayı çalıştırmaya karar verdik. Evde oturunca daha rahatsız olacağımız düşündüm, buraya geldim ve huzur buluyorum. Müşterilerimiz de çok iyi insanlar ve bize destek oldular. Ben de karar verip burayı gücüm yettiği kadar çalıştıracağım. Eşim vefat edeli 4 ay oldu. Onun yerini kaybetmemek, burukluk yaşamamak ve buranın kapalı olmaması için çalıştırmaya devam edeceğim. Benim burayı işlettiğimi duyan herkes geliyor ve çok iyi yapmışsın, diyorlar” dedi.

“Bir kadın olarak gurur duyuyorum”

Çay içmeye gelen kadın müşterilerden Mercan Kaymaz, ''Çarşıya çıktığımda Sultan hanıma uğruyorum. Burada hem dinleniyorum hem çayımı içiyorum hem de sohbet ediyoruz. Güzel bir ortam. Bir kadın olarak gurur duyuyorum ve başarılı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Daimi müşterilerden Mehmet Karataş ise ''1993 yılından, rahmetli Mehmet ağabeyimizin zamanından beri buraya geliyorum. Çok iyi bir insandı. Allah, rahmet eylesin. Mehmet ağabey yakın zamanda vefat etti, yengemiz bu işi devraldı. Biz de onu yalnız bırakmamak için geliyoruz. Çok güzel, ortamımız iyi. Dükkanı da boş bırakmıyorlar. Anne ve oğlu çalışıyorlar. Burada yılların bir atmosferi var” şeklinde konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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