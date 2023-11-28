Fırtına fok balıklarını telef etti! İçleri sızlatan bu görüntü Akdenizden! Hatay’ın Dörtyol ilçesinde etkili olan fırtınayla birlikte su seviyesi yükselmiş ve deniz taşmıştı. Bölgede vatandaşlar, kıyıda telef olmuş Akdeniz fokunu fark etti.