Fırtına fok balıklarını telef etti! İçleri sızlatan bu görüntü Akdenizden!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde etkili olan fırtınayla birlikte su seviyesi yükselmiş ve deniz taşmıştı. Bölgede vatandaşlar, kıyıda telef olmuş Akdeniz fokunu fark etti.

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Fırtına fok balıklarını telef etti! İçleri sızlatan bu görüntü Akdenizden!

Deniz seviyesinin yükseldiği Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kıyıya telef olmuş Akdeniz foku vurdu.
Dörtyol ilçesinde etkili olan fırtınayla birlikte su seviyesi yükselmiş ve deniz taşmıştı. Bölgede vatandaşlar, kıyıda telef olmuş Akdeniz fokunu fark etti.

Fırtına fok balıklarını telef etti! İçleri sızlatan bu görüntü Akdenizden!

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz Fokunu gören vatandaşlar bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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