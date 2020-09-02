Eski AK Parti milletvekili Pehlivan hayatını kaybetti

TBMM 23. Dönem Milletvekili Mücahit Pehlivan, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir çok tanıdık ismin doktorluğunu yapmasıyla bilinen Pehlivan evi ve 2 çocuk sahibiydi.

22 Temmuz 2007'de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'nde DSP kontenjanından CHP milletvekili seçilen Pehlivan, daha sonra partisi DSP'den istifa etmişti. Bir süre bağımsız olarak milletvekilliğini sürdüren Pehlivan, daha sonra AK Parti'ye katılmıştı.

KARİYERİNDE BİR ÇOK BAŞARIYA İMZA ATMIŞTI

Ankara'da 20 Haziran 1963'te doğan Pehlivan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş, ihtisasını Ankara Numune Hastanesi'nde, yüksek lisansını ise ortopedi dalında Budapeşte Semmelweis Üniversitesi'nde tamamladı.

Kazan Devlet Hastanesinde uzman hekim olarak görev yapan Pehlivan, akademik kariyerine yeniden Budapeşte Semmelweis Üniversitesinde devam ederek öğretim üyesi oldu.

Dünyada kıkırdak naklini ilk gerçekleştiren ekipte yer alan Pehlivan, Ankara Gazi Devlet Hastanesi Başhekimliğine atandı. Bir televizyon kanalında sağlık programı sunuculuğu da yapan Pehlivan, sürekli basın kartı sahibiydi.

Mücahit Pehlivan, iyi derecede İngilizce ve Macarca, orta düzeyde İtalyanca ve Rusça bilgisine sahiptir.

Mücahit Pehlivan kimdir, kaç yaşında, kiminle evli? Mücahit Pehlivan neden öldü?