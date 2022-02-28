Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu'ndan acı haber! 82 yaşında hayatını kaybetti

Milli Düşünce Merkezinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, “Devlet’li ve Töre’li yılların mimarlarından, büyük fikir ve devlet adamı, MDM Kurucu Genel Başkanı ve Şeref Genel Başkanımız Sadi Somuncuoğlu sonsuzluk yolculuğuna çıktı.” ifadeleri kullanıldı.

Sadi Somuncuoğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Somuncuoğlu'nun vefatı sonrası çok sayıda siyasi isim, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CENAZESİ AKSARAY'DA DEFNEDİLECEK

Sadi Somuncuğlu için 1 Mart Salı günü (yarın) saat 12.00'de TBMM önünde tören gerçekleştirilecek. Cenaze töreninin ardından Somuncuoğlu için öğlen namazını müteakip Kocatepe Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Somuncuoğlu'nun cenazesi Aksaray'da defnedilecek.

Kurucu Genel Başkanımız Sadi Somuncuğlu için 1 Mart 2022 (yarın) öğlen 12.00’de TBMM önünde gerçekleşek törenin ardından öğlen namazını müteakip Kocatepe Camisi’nde namazı kılınacak ve ardından Aksaray ilinde defin işlemi gerçekleştirilecektir.



https://t.co/YSy7o1IrNX — MillîDüşünceMerkezi (@MilliDusunceMDM) February 28, 2022

SADİ SABUNCUOĞLU KİMDİR?

Aksaray'da 1940 yılında dünyaya gelen Somuncuoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bir dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı da yaptı.

Bir dönem devlet bakanlığı görevinde de bulunan Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.