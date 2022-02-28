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  3. Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu'ndan acı haber! 82 yaşında hayatını kaybetti

Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu'ndan acı haber! 82 yaşında hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören eski bakan ve Milli Düşünce Merkezinin kurucusu Sadi Somuncuoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu'ndan acı haber! 82 yaşında hayatını kaybetti

Milli Düşünce Merkezinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, “Devlet’li ve Töre’li yılların mimarlarından, büyük fikir ve devlet adamı, MDM Kurucu Genel Başkanı ve Şeref Genel Başkanımız Sadi Somuncuoğlu sonsuzluk yolculuğuna çıktı.” ifadeleri kullanıldı.

Sadi Somuncuoğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Somuncuoğlu'nun vefatı sonrası çok sayıda siyasi isim, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu'ndan acı haber! 82 yaşında hayatını kaybetti

CENAZESİ AKSARAY'DA DEFNEDİLECEK

Sadi Somuncuğlu için 1 Mart Salı günü (yarın) saat 12.00'de TBMM önünde tören gerçekleştirilecek. Cenaze töreninin ardından Somuncuoğlu için öğlen namazını müteakip Kocatepe Camisi’nde cenaze namazı kılınacak.  Somuncuoğlu'nun cenazesi Aksaray'da defnedilecek.

Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu'ndan acı haber! 82 yaşında hayatını kaybetti

 

Eski Bakan Sadi Somuncuoğlu'ndan acı haber! 82 yaşında hayatını kaybetti

SADİ SABUNCUOĞLU KİMDİR?

Aksaray'da 1940 yılında dünyaya gelen Somuncuoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bir dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı da yaptı.

Bir dönem devlet bakanlığı görevinde de bulunan Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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