Eski eşini av tüfeğiyle öldürecekti! Son anda yakalandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından öldürülmekten özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde kurtuldu. 25 Ağustos Salı günü saat 09.30 sıralarında yaşanan olayda, kağıt toplayıcılığı yapan 40 yaşındaki Alev Ş. kıyafetinin içine av tüfeğini koyarak 1 yıl önce boşandığı 42 yaşındaki Ö.D.,’nin temizlik görevlisi olarak çalıştığı özel bir hastaneye geldi. Hastanenin girişince duran güvenlik görevlileri sıcak havaya rağmen mont giyen şahıstan şüphelendi ve Alev Ş.'yi durdurdu.

Kontroller üzerine av tüfeğini gören güvenlik görevlileri şahsı hastaneden uzaklaştırarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay gelen ekipler, Alev Ş.’yi belindeki tüfeğiyle birlikte etkisiz hale getirdi.

ÖLDÜRMEYE GELDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Tüfeğiyle birlikte yakalanan Alev Ş., polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde eski eşi Ö.D’yi öldürmeye geldiğini itiraf etti. Polis ekiplerinin tüfekte üzerinde yaptığı kontrollerde ise 1 adet fişeğin fişek yatağında olduğu ve 15 adet kartuşun ise bulunduğu tespit etti. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla tüfek ve mühimmatına el konulan şüpheli Alev Ş., gözaltına alındı. Çankaya Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürülen Alev Ş., polis ekiplerine verdiği ifadede, olay günü babasına ait pompalı tüfekle hastanenin önüne nasıl geldiğini hatırlamadığını öncesinde de alkol tedavisi gördüğünü söyledi. Alev Ş.’nin ikametinde yapılan aramada ise 54 ve 55 cm boylarında sallama bulundu. Ayrıca Alev Ş., eski eşi Ö.D.,’yi ve çocuklarını sık sık ölümle ettiği öğrenildi.

SERBEST KALDI

Polis, şüpheliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Alev Ş.'ye 2 aylığına elektronik kelepçe takılarak evi terk etmemesine ve adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Ayrıca şüphelinin trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kasten yaralama ve tehdit hakaretten toplam 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.