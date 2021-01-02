Eski gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyada olay oldu!

İzdivaç programlarıyla tanına ve sonrasında sosyal medya fenomeni olan Naz Mila, verdiği seksi pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Cesur paylaşımlar yapmayı adet haline getiren Mila, son olarak kırmızı dantelli iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Fenomen gelin adayının bu pozları sosyal medyada da olay yarattı.

Naz Mila yaptığı canlı yayında da yine iç çamaşırı ile kamera karşısına geçerek adeta yürekleri hoplattı.

Daha önce bir iç çamaşırı reklamı içinde bir ürün tanıtım videosu çeken Mila'ya takipçilerinden tepki gelmiş Mila için "Bu hareketler sana hiç yakışmıyor", "Giyindiğin zaman daha güzelsin" gibi yorumlar yapılmıştı.