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  3. Eski gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyada olay oldu!

Eski gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyada olay oldu!

Bir dönem izdivaç programları ile adının duyuran sonrasında ise sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Naz Mila yine çok konuşulacak bir paylaşımla gündem oldu.

Eski gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyada olay oldu!

İzdivaç programlarıyla tanına ve sonrasında sosyal medya fenomeni olan Naz Mila, verdiği seksi pozlarına bir yenisini daha ekledi. 

22.Eski gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyada olay oldu!

Cesur paylaşımlar yapmayı adet haline getiren Mila, son olarak kırmızı dantelli iç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Eski gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyada olay oldu!

Fenomen gelin adayının bu pozları sosyal medyada da olay yarattı.

Eski gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyada olay oldu!

Naz Mila yaptığı canlı yayında da yine iç çamaşırı ile kamera karşısına geçerek adeta yürekleri hoplattı.

Eski gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyada olay oldu!

Daha önce bir iç çamaşırı reklamı içinde bir ürün tanıtım videosu çeken Mila'ya takipçilerinden tepki gelmiş  Mila için "Bu hareketler sana hiç yakışmıyor", "Giyindiğin zaman daha güzelsin" gibi yorumlar yapılmıştı.  

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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