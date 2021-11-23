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  3. Son dakika! Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti!

Son dakika! Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti!

Son dakika!CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabında duyurdu.

Son dakika! Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti!

Son dakika! Eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, 23 Kasım 2021 tarihinde, yaşamını yitirdi. 87 yaşında olan siyasetçinin vefat haberini CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız resmi Twitter hesabından duyurdu.

Yıldız, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadeleri ile, Güneş'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika! Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti!

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