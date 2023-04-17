Eski TBMM Başkanı Yılmaz: "Doğru zamanda doğru adamın yanında olacağız"

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı seçim ofisi açılışında konuşan 26. dönem TBMM Başkanı İsmet Yılmaz vatandaşlara, Ya terör örgütlerini destekleyenleri destekleyeceksiniz ya da terörle mücadele edenlere destek vereceksiniz. Allah için bunların hepsi doğru. Doğru zamanda doğru adamın yanında olacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz inşallah" şeklinde konuştu. diye seslendi.

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Eski TBMM Başkanı Yılmaz: "Doğru zamanda doğru adamın yanında olacağız"

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı seçim ofisi açılışında konuşan 26. dönem TBMM Başkanı İsmet Yılmaz vatandaşlara, "Bu milletin duasını almak için çalışanların yanında olun" diye seslendi.

HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYSUN KARAR VERSİN

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen açılışta konuşan 26. dönem TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, "İnsana değer vermeden, hizmet etmeden olmaz. Herkes elini vicdanına koysun karar versin. Recep Tayyip Erdoğan döneminde hizmet kat be kat fazladır" dedi. Yılmaz, "Bize 80 yıl hizmet edenlerin toplamından kat ve kat fazla hizmet getirdiysek "sadece hizmet ettiniz demek" yetmez. Bir de bu kadroya teşekkür etmek gerekir" diye konuştu.

"DEPREMZEDELERE 360 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası depremzedelere bir yılda konutların teslim edileceğini anlatan Yılmaz, "Hollanda'nın yüzölçümü 41 bin metrekare, Belçika 30 bin kilometrekare. İkisinin toplamından büyük 100 bin kilometrekareden daha fazla 11 ilimizi, 13 milyon insanımızı etkileyen deprem bin yılın felaketidir. Bin yılın felaketinde de 360 bin konutu bir yıl içerisinde tamamlayıp depremzedelere vereceğiz. Gücünüz olmazsa bunu yapamazsınız. Güçlü olmazsanız yapamazsınız. Allah için vatandaşımız ne dediyse yaptık" ifadelerini kullandı.

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"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ADAMIN YANINDA OLACAĞIZ"

Muhalefeti eleştiren Yılmaz, "Yedili masanın tek beklediği şey Batı'dan aferin talep etmek. Ya Batı'dan aferin almak için çalışanların ya da bu milletin duasını almak için çalışanların yanında olacaksınız. Ya terör örgütlerini destekleyenleri destekleyeceksiniz ya da terörle mücadele edenlere destek vereceksiniz. Allah için bunların hepsi doğru. Doğru zamanda doğru adamın yanında olacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Partililere hitap eden AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceklerini ve Kırşehir'de kaybedilen belediye ve 2 milletvekilini de alacaklarını söyledi. Seçim ofisi açılışının ardından parti yöneticileri esnaf ziyaretinde bulundu.

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KAYNAK: İHA

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