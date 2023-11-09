Eskişehir’de elektrikli bisiklet sürücüsü ne kural tanıdı ne küçük çocuğuna acıdı!

Eskişehir’de kasksız, kucağında bebek ile elektrikli bisiklete binen kadın ve erkeğin kırmızı ışığa rağmen devam eden tehlikeli yolculuğu tepki çekti.

Odunpazarı İlçesi Yunus Emre Caddesi üzerinde kayda alınan görüntülerde bir elektrikli bisiklete binen 1 bebek ve 2 kişinin ‘vurdumduymazlığı’ hayretle karşılandı. Bisiklete yan bir şekilde binen yolcu konumunda bulunan kadının kucağındaki bebekle seyretmesi diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.

Muhtemel bir kaza durumunda bebeğin ciddi yaralanma riski göz önünde bulundurulduğunda, ihmalin boyutu daha net bir şekilde anlaşıldı. Kırmızı ışıkta bir süre bekleyen elektrikli bisiklet, yeşil ışığın yanmasını beklemeden Ziya Paşa Caddesi istikametine dönerek yoluna devam etti.

Kilometrelerce devam eden tehlikeli yolculuk anları başka bir aracın içerisinden cep telefonu ile kaydedildi.

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