Hatay’da meydana gelen deprem herkesi sokağa döktü! 4,9' luk deprem, güvenlik kamerasına böyle yansıdı!

AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

YAYINLAMA
Google News
Hatay’da meydana gelen deprem herkesi sokağa döktü! 4,9' luk deprem, güvenlik kamerasına böyle yansıdı!

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı.
AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi. Deprem anı İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıdı.

Babasından kalan eski evi biriktirdiği eşyalarla müzeye çevirdiBabasından kalan eski evi biriktirdiği eşyalarla müzeye çevirdi

Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyorKatil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor

Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!

Bağ evini kumarhaneye çevirdiler! Kumar oynayan 11 kişiye suç üstü!Bağ evini kumarhaneye çevirdiler! Kumar oynayan 11 kişiye suç üstü!

Sabah yağan yağmur faciayı da beraberinde getirdi! Maltepe'de ıslanan yolda kayan tır bariyerlere çarpıp refüşe çıktı!Sabah yağan yağmur faciayı da beraberinde getirdi! Maltepe'de ıslanan yolda kayan tır bariyerlere çarpıp refüşe çıktı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
Hacı adayları aman dikkat! Sosyal medyada bu tuzağa düşmeyin!
Hacı adayları aman dikkat! Sosyal medyada bu tuzağa düşmeyin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi' için Özbekistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi' için Özbekistan'da
Anayasa Mahkemesi CHP'nin Dezenformasyon yasasının iptal istemini oy çokluğu ile reddetti
Anayasa Mahkemesi CHP'nin Dezenformasyon yasasının iptal istemini oy çokluğu ile reddetti
Son Haberler
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi açıkladı! İsrail, son 3 günde 8 hastaneyi bombaladı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi açıkladı! İsrail, son 3 günde 8 hastaneyi bombaladı
Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!
Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!
Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!
Eskişehir’de ilginç hırsızlık kamerada! Kucağında oyuncak ayısıyla bakın ne çaldı!
Yeni doğan bebeğini poşete koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!
Yeni doğan bebeğini poşete koyup, camdan sokağa attı! Polislere verdiği tepki şoke etti!
Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen Özgür Özel ve eşini kapıda karşıladı
Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen Özgür Özel ve eşini kapıda karşıladı
Eski İsrail Başbaknı Ehud Olmert, Gazze için 'uluslararası müdahale gücü' çağrısında bulundu
Eski İsrail Başbaknı Ehud Olmert, Gazze için 'uluslararası müdahale gücü' çağrısında bulundu
Çok Okunanlar
Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
Yusufeli kaymakamı Hacı Kerim Meral, olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Kumpas kurmuşlar'
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Katil ve soykırımcı Binyamin Neteanyahu'nun son çırpınışı! Gazze katliamı soykırımcısı Netanyahu'nun hesap vakti yaklaşıyor
Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!
Böyle öğretmen olmaz olsun! Öğrencisini kitapla dövdü, "hocam" dedikçe vurdu da vurdu!
7 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün kilit ismi Sancaktepe'de sahte kimliklerle yakalandı!
7 yıldır aranıyordu! FETÖ'nün kilit ismi Sancaktepe'de sahte kimliklerle yakalandı!
Son zamanlarda sık yaşanan bu dolandırıcılığa dikkat! Sahte dekont gösterip alışveriş yaptı!
Son zamanlarda sık yaşanan bu dolandırıcılığa dikkat! Sahte dekont gösterip alışveriş yaptı!
Filistin Devlet başkanı Mahmut Abbas'ın konvoyuna silahlı saldır düzenlendi, Abbas'ın sağlık durumu ile ilgili ise henüz bir bilgi yok
Filistin Devlet başkanı Mahmut Abbas'ın konvoyuna silahlı saldır düzenlendi, Abbas'ın sağlık durumu ile ilgili ise henüz bir bilgi yok
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
Ersan Şen, canlı yayında Polat çiftini savundu! İsmail Saymaz'la birbirlerine girdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi
CHP'nin yeni genel başkanı seçilen özgür özelden skandal sözler: Kavala ve Demirtaş'a selam gönderdi