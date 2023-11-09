Hatay’da meydana gelen deprem herkesi sokağa döktü! 4,9' luk deprem, güvenlik kamerasına böyle yansıdı!

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı.
AFAD verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi. Deprem anı İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıdı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)