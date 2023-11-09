Bağ evini kumarhaneye çevirdiler! Kumar oynayan 11 kişiye suç üstü!

Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Tiyenli Mahallesi'nde bir bağ evinde kumar oynandığı duyumu üzerine harekete geçen jandarma ekipleri gece saatlerinde söz konusu adrese baskın düzenlendi.

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Bağ evini kumarhaneye çevirdiler! Kumar oynayan 11 kişiye suç üstü!

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kumar oynanan bir bağ evine düzenlenen baskında 11 kişi suçüstü yakalandı.

Bağ evini kumarhaneye çevirdiler! Kumar oynayan 11 kişiye suç üstü!

İlçeye bağlı Tiyenli Mahallesi'nde bir bağ evinde kumar oynandığı duyumu üzerine harekete geçen jandarma ekipleri gece saatlerinde söz konusu adrese baskın düzenlendi. Baskında kumar oynayan 11 şahıs suçüstü yakalandı. Kumarda kullanılan malzemelere el koyularak, kumar oynayan şahıslara idari para cezası uygulandı. Bağ evinin sahibi hakkında ise "Kumar Oynamaya Yer Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bağ evini kumarhaneye çevirdiler! Kumar oynayan 11 kişiye suç üstü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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