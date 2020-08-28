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Eskişehir'de servis devrildi: 2 ölü

Eskişehir'de otogar yakınlarında, Mehmet İlik yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan bir servis devrildi. 2 işçinin yaşamını kaybettiği kazada 12 kişi yaralandı.

Eskişehir'de servis devrildi: 2 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi.

Kazada, işçilerden Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


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