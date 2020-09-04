Eskişehir'de terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda, FETÖ/PDT'nin asker yapılanması arasında yer aldığı belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin asker yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilerek haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verdiği 6 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında yer aldıkları bildirilen şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.