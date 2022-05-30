Espadril ne demek, TDK'ya göre Espadril kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Espadril ne demek? Espadril TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi espadril kelimesi. Peki espadril ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre espadril nedir, espadril kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ESPADRİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Espadril kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Espadril kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre espadril kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üstü keten, tabanı ipten örme ayakkabı

