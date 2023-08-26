Etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla "Jekyll & Hyde" müzikali Bursa'da sevenleri ile buluştu

Robert Louis Stevenson'ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü "Jekyll & Hyde" müzikali, önceki gün Bursa Kültürpark Açıkhava'da sanatseverlerle buluştu. Oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla ses getiren müzikal, Bursa'da sanatseverlerle buluştu.

DÜNYACA ÜNLÜ "JEKYLL & HYDE" MÜZİKALİ BURSADA SEVENLERİ İLE BULUŞTU

Kerki Solfej organizasyonu ve Antre Production tarafından sahnelenen Jekyll & Hyde, yaz sezonuna damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Hayko Cepkin'in hayat verdiği Jekyll ve Hyde müzikalinde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor. Sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Jekyll & Hyde oyunu Bursa Kültürpark Açıkhava'da tüm biletleri tüketerek sold out yaptı.

Hayko Cepkin, Öznur Serçeler ve Nermin Koçak'ın yanı sıra Fatih Al, Umut Kurt ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerin yer aldığı müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman üstlenirken yönetmenliğini Taner Tuncay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş yapmakta.

Herkes heyecanla bekliyordu! ''Müge anlı ile Tatlı Sert'' programın başlayacağı tarih belli oldu