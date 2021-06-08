Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında sarkan EURO 2020 heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda A Grubunda Galler ile İsviçre karşı karşıya gelecekler. Heyecanın bol olacağı mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında EURO 2020: İtalya– İsviçre maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak? Sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

EURO 2020 : İTALYA – İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İtalya ile İsviçre arasında oynanacak olan EURO 2020 A Grubu maçı 16 Haziran Çarşamba günü Roma Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Saat 22.00’da başlayacak olan mücadele TRT 1 kanalından yayınlanacak.

İTALYA – İSVİÇRE MAÇI ŞİFRELİ Mİ , ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İtalya ile İsviçre maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.