Dünyanın en önemli ticaret yolunda olağanüstü durum

Deniz ticaretinde dünyanın en önemli ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda olağanüstü anlar yaşanıyor. 2018'de inşa edilen Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Green adlı gemi, kanaldan geçerken karaya oturdu.

KANAL TRAFİĞE KAPANDI

59 metre genişliğindeki geminin karaya oturması sonucu Süveyş Kanalı trafiğe kapandı. Söz konusu kapanmanın neticesinde , Akdeniz, Süveyş Körfezi ve Hint Okyanusu’nda binlerce gemi hareketsiz kaldı.

Geminin kurtarılması amacıyla römorklarla çekme operasyonu başlatıldı. Mısır basını ise Süveyş Kanalı yetkililerine dayandırdıkları haberlerde, kapanan kanalın açılmasının en az iki gün alacağı bilgisini verdi.

KANALI YILDA 19 BİN GEMİ KULLANIYOR

Süveyş Kanalı'nı yılda yaklaşık 19 bin gemi kullanıyor. Dünyadaki deniz ticaretinin yüzde 10'u, 193 kilometre uzunluğundaki bu kanaldan geçiyor.

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