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Dünyanın en önemli ticaret yolunda olağanüstü durum

Dünyanın en önemli ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı, Ever Green adlı geminin karaya oturmasıyla trafiğe kapandı. Olayın düzeltilmesinin en az iki gün alacağı duyuruldu.

Dünyanın en önemli ticaret yolunda olağanüstü durum

Deniz ticaretinde dünyanın en önemli ticaret yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda olağanüstü anlar yaşanıyor. 2018'de inşa edilen Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Green adlı gemi, kanaldan geçerken karaya oturdu.

Ever Green adlı geminin karaya oturmasıyla Süveyş Kanalı trafiğe kapatıldı

KANAL TRAFİĞE KAPANDI

59 metre genişliğindeki geminin karaya oturması sonucu Süveyş Kanalı trafiğe kapandı. Söz konusu kapanmanın neticesinde , Akdeniz, Süveyş Körfezi ve Hint Okyanusu’nda binlerce gemi hareketsiz kaldı.

Geminin kurtarılması amacıyla römorklarla çekme operasyonu başlatıldı. Mısır basını ise Süveyş Kanalı yetkililerine dayandırdıkları haberlerde, kapanan kanalın açılmasının en az iki gün alacağı bilgisini verdi.

KANALI YILDA 19 BİN GEMİ KULLANIYOR

Süveyş Kanalı'nı yılda yaklaşık 19 bin gemi kullanıyor. Dünyadaki deniz ticaretinin yüzde 10'u, 193 kilometre uzunluğundaki bu kanaldan geçiyor.

Ever Green adlı geminin karaya oturmasıyla Süveyş Kanalı trafiğe kapatıldıEver Green adlı geminin karaya oturmasıyla Süveyş Kanalı trafiğe kapatıldı​​​​​​​

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