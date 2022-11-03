Evinde kaza geçirmişti! Ajda Pekkan'ın sağlık durumu belli oldu

Evinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırılan Ajda Pekkan'ın sağlık durumu belli oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Evinde kaza geçirmişti! Ajda Pekkan'ın sağlık durumu belli oldu 1

Yılların eskitemediği süperstar Ajda Pekkan'dan dün üzen bir haber gelmişti. Menajeri Oğuz Arınmış, Pekkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkıcının evinde düşmesi sonucu kalça kemiğinde çatlak oluştuğunu açıkladı.

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Evinde kaza geçirmişti! Ajda Pekkan'ın sağlık durumu belli oldu
Evinde kaza geçirmişti! Ajda Pekkan'ın sağlık durumu belli oldu
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