Bergüzar Korel'den duygulandıran paylaşım! Doğum anlarını paylaştı, izleyenler gözyaşlarını tutamadı!

Bergüzar Korel kızı Leyla'nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşım yaparak kutladı. Kızının doğum anlarını paylaşan Korel, izleyenleri duygulandırdı.

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Bergüzar Korel'den duygulandıran paylaşım! Doğum anlarını paylaştı, izleyenler gözyaşlarını tutamadı! 1

Yıllardır örnek birliktelikleriyle gıpta edilen çiftlerden biri olan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl üçüncü çocukları Leyla'yı kucaklarına almıştı. Dün doğum günü olan kızı için Instagram'dan jest yapan Bergüzar Korel, kızının doğum anlarının kayda alındığı çekimi paylaşarak takipçilerini duygulandırdı.

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