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Bergüzar Korel'den duygulandıran paylaşım! Doğum anlarını paylaştı, izleyenler gözyaşlarını tutamadı!
Bergüzar Korel kızı Leyla'nın doğum gününü duygulandıran bir paylaşım yaparak kutladı. Kızının doğum anlarını paylaşan Korel, izleyenleri duygulandırdı.
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