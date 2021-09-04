Evlenme teklifi etmişti! Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile ilişkisi kısa sürdü! Sosyal medyadan yaptıkları açıklama herkesi şaşırttı!

İlgiyle izlenen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Taner karakteriyle izleyici karşısına çıkan Berk Atan yaz sezonuna hızlı başlamıştı. Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu sevgilisine evlilik teklifi etmişti.

KONUŞARAK AYRILDILAR

Berk Atan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" açıklamasını yaparken Selin Yağcıoğlu ise, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim." diyerek ayrılığı duyurdu.

Berk Atan'ın ise paylaşımı daha sonra kaldırdığı görüldü.

Çeşme'de tatil yaparken objektiflere takılan çiftten ilk kare geldi. 29 yaşındaki Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte verdiği pozu Instagram hesabından "Benim canım..." notunu yazarak yayınlamış ve ilişkilerini belgelemişti.

Öte yandan Yağcıoğlu'nun parmağındaki tek taşın görülmesi üzerine Berk Atan'ın ilişkileri henüz çok yeniyken Selin Yağcıoğlu'na evlenme teklif ettiği ve "evet" yanıtını aldığı konuşulmuştu.

31 yaşındaki Yağcıoğlu, 2018 yılında Gökhan Balarısı'yla nikâh masasına oturmuş, bu evlilikten bir kızı olmuş ve geçen yıl da boşanmıştı.

Aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı! Berk Atan - Selin Yağcıoğlu çiftinden ilk kare geldi!

Birlikte görüntülendiler! Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor!