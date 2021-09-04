Berk Atan - Selin Yağcıoğlu ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu neden ayrıldı?Evlenme teklifi etmişti! Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile ilişkisi kısa sürdü! Sosyal medyadan yaptıkları açıklama herkesi şaşırttı!Delta varyantı için 'Yanılmış olabiliriz' diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kötü haberi verdiNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 4 Eylül 2021 Cumartesi | Koçlar kara bulutlar dağılıyor, Teraziler her şey istediğiniz gibi ilerliyor! Peki ya diğer burçlar! İşte yorumlar...4 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSon dakika | Tekirdağ Ergene'de yük treni, hemzemin geçitte minibüse çarptı: 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandıHareketsiz şekilde görünce polisi aradılar! Denizde erkek cesedi bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan duruma el attı! Vatandaşın dert yandığı 3 konu için talimat verdi!TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...TCDD'de görev değişimi! Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik geldi
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  3. Evlenme teklifi etmişti! Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile ilişkisi kısa sürdü! Sosyal medyadan yaptıkları açıklama herkesi şaşırttı!

Evlenme teklifi etmişti! Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile ilişkisi kısa sürdü! Sosyal medyadan yaptıkları açıklama herkesi şaşırttı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan kısa bir süre önce ilişki yaşamaya başladığı Selin Yağcıoğlu ile ayrıldıklarını açıkladı.

Evlenme teklifi etmişti! Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile ilişkisi kısa sürdü! Sosyal medyadan yaptıkları açıklama herkesi şaşırttı!

İlgiyle izlenen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Taner karakteriyle izleyici karşısına çıkan Berk Atan yaz sezonuna hızlı başlamıştı. Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu sevgilisine evlilik teklifi etmişti. 

KONUŞARAK AYRILDILAR

Berk Atan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" açıklamasını yaparken Selin Yağcıoğlu ise, "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz. Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim." diyerek ayrılığı duyurdu.

Evlenme teklifi etmişti! Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile ilişkisi kısa sürdü! Sosyal medyadan yaptıkları açıklama herkesi şaşırttı!

Berk Atan'ın ise paylaşımı daha sonra kaldırdığı görüldü.

Evlenme teklifi etmişti! Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile ilişkisi kısa sürdü! Sosyal medyadan yaptıkları açıklama herkesi şaşırttı!

Çeşme'de tatil yaparken objektiflere takılan çiftten ilk kare geldi. 29 yaşındaki Berk Atan, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte verdiği pozu Instagram hesabından "Benim canım..." notunu yazarak yayınlamış ve ilişkilerini belgelemişti. 

Evlenme teklifi etmişti! Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile ilişkisi kısa sürdü! Sosyal medyadan yaptıkları açıklama herkesi şaşırttı!

Öte yandan Yağcıoğlu'nun parmağındaki tek taşın görülmesi üzerine Berk Atan'ın ilişkileri henüz çok yeniyken Selin Yağcıoğlu'na evlenme teklif ettiği ve "evet" yanıtını aldığı konuşulmuştu.

Evlenme teklifi etmişti! Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile ilişkisi kısa sürdü! Sosyal medyadan yaptıkları açıklama herkesi şaşırttı!

31 yaşındaki Yağcıoğlu, 2018 yılında Gökhan Balarısı'yla nikâh masasına oturmuş, bu evlilikten bir kızı olmuş ve geçen yıl da boşanmıştı.

{TITLE_STRIP}Aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı! Berk Atan - Selin Yağcıoğlu çiftinden ilk kare geldi!

{TITLE_STRIP}Birlikte görüntülendiler! Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor!

 

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