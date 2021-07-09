Birlikte görüntülendiler! Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya mesajlarıyla aşk yaşadıkları ortaya çıkan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinin aşkı Çeşme'de belgelendi.
Gönül Dağı dizisinde adından söz ettiren oyuncu Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı sosyal medya hesabından yayımladıkları mesajlarla ortaya çıkmıştı. İkiliden açıklama gelmeden önce birlikte görüntü geldi.
Berk Atan, Selin Yağcıoğlu'na "Çok güzelsin be insafsız!" yorumunu yaparken Yağcıoğlu kalp emojisiyle cevap vermişti.
AŞKIN İLK GÖRÜNTÜSÜ
Öte yandan Selin Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram'ın hikaye kısmı üzerinden attığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını yanlışlıkla hikayesinde paylaşmış ve fark etmesinin ardından hemen geri kaldırmıştı.
Birlikte tatile çıkan taze çift, geçtiğimiz gün ilk kez Çeşme’de görüntülendi. Before Sunset Beach’te denize giren çift, yüzmek yerine suyun içinde sohbet ettiler.
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