Birlikte görüntülendiler! Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu Çeşme'de tatil yapıyor! Geçtiğimiz günlerde sosyal medya mesajlarıyla aşk yaşadıkları ortaya çıkan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu çiftinin aşkı Çeşme'de belgelendi.

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