Selin Yağcıoğlu'nun sevgilisi kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında?Başbağlar katliamı nedir? 5 Temmuz Erzincan Başbağlar Köyü'nde ne oldu? | Görselleri ile Başbağlar katliamıAchille Polonara, İtalya'yı Olimpiyatlara taşıdıBerk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?Tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Kira artış oranı belli oldu! TÜFE'nin açıklanmasıyla Temmuz ayı kira oranı yüzde 14,55 oldu!Temmuz ayı kira artış oranı 2021 | Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı! Aşk yaşadıkları ortaya çıktıUEFA Cüneyt Çakır'ı geri gönderdi!Ekosistemdeki döngüyü onlara borçluyuz! Arıcılık kursu tamamlandıCaize isminin anlamı nedir, Caize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı! Aşk yaşadıkları ortaya çıktı

Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı! Aşk yaşadıkları ortaya çıktı

Gönül dağı dizisinin başarılı oyuncusu 29 yaşındaki Berk Atan'ın 29 yaşındaki İnfluencer Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı! Aşk yaşadıkları ortaya çıktı

Gönül Dağı dizisi ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı sosyal medya hesabından yayımladıkları mesajlarla ortaya çıktı. 

Berk Atan, Selin Yağcıoğlu'na "Çok güzelsin be insafsız!" yorumunu yaparken Yağcıoğlu kalp emojisiyle cevap verdi

Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı! Aşk yaşadıkları ortaya çıktı

PAYLAŞIP SİLDİ

Selin Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram'ın hikaye kısmı üzerinden attığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını yanlışlıkla hikayesinde paylaşmış ardından mesajı ifşa ettiğini fark etmesiyle paylaşımını kaldırmıştı ancak ekran görüntüsü hızla yayılmıştı.

Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı! Aşk yaşadıkları ortaya çıktı

Öte yandan 2019 doğumlu bir kızı olan Selin Yağcıoğlu eşinden sessiz sedasız boşanmıştı.

Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı! Aşk yaşadıkları ortaya çıktı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT