Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı! Aşk yaşadıkları ortaya çıktı
Gönül dağı dizisinin başarılı oyuncusu 29 yaşındaki Berk Atan'ın 29 yaşındaki İnfluencer Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Gönül Dağı dizisi ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı sosyal medya hesabından yayımladıkları mesajlarla ortaya çıktı.
Berk Atan, Selin Yağcıoğlu'na "Çok güzelsin be insafsız!" yorumunu yaparken Yağcıoğlu kalp emojisiyle cevap verdi
PAYLAŞIP SİLDİ
Selin Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram'ın hikaye kısmı üzerinden attığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını yanlışlıkla hikayesinde paylaşmış ardından mesajı ifşa ettiğini fark etmesiyle paylaşımını kaldırmıştı ancak ekran görüntüsü hızla yayılmıştı.
Öte yandan 2019 doğumlu bir kızı olan Selin Yağcıoğlu eşinden sessiz sedasız boşanmıştı.