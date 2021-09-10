Evlerini ayırdıkları iddia edilmişti! Bensu Soral - Hakan Baş hakkında çıkan ihanet iddiası gündeme bomba gibi düştü! Aralarına giren kara kedi belli oldu!

İçerde dizisiyle dikkatleri üzerine çeken son olarak Cam Tavanlar dizisinde izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş ile sorun yaşadığı ve evliliklerinin çıkmaza girdiği iddia edilmişti. 30 yaşındaki Bensu Soral, 38 yaşındaki iş insanı eşi Hakan Baş arasında çocuk krizi yaşandığı ve baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş'ın bu isteğini uzun zamandır eşi Bensu Soral'la paylaştığı ancak başarılı oyuncunun kariyerine odaklandığı ve çocuk düşünmediği öğrenilmişti.

Bunun üzerine evlerini ayırdıkları söylenilen çift hakkında bu kez bomba bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre 2018 yılında dünyaevine giren çiftten Hakan Baş'ın Mina Ceran ile görüntülenmesi üzerine ihanet iddiaları yayılmaya başladı.

Evleri ayırma konusunu yanıtsız bırakan çiftin bu iddia hakkında vereceği yanıt merak ediliyor.

Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evlilikleri sallantıda! Aralarına kara kedi girdi! İşte evleri ayırma nedenleri...

TEK BAŞINA TATİL

Tüm bu olayların üzerine güzel oyuncu Bensu Soral'ın tek başına tatile gitmesi de iddiaların kuvvetlenmesine neden oldu. Eşi Hakan Baş olmadan tatilini sürdüren Bensu Soral'ın havuzda çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

MİNA CERAN KİMDİR?

Mina Ceran 2013'te bir market zincirinin düzenlediği "Face of Antalya" adlı güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşinden dünyaya gelen 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül yaklaşık 2.5 yıl önce Mina Ceran ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Mina Ceran kimdir, nereli, kaç yaşında? İnstagram adresi nedir?