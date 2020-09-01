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  3. Evli manken Pınar Güsar ile görülen Barış Atay sessiz kaldı!

Evli manken Pınar Güsar ile görülen Barış Atay sessiz kaldı!

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Kadıköy'de uğradığı saldırının olduğu gece evli manken Pınar Güsar ile eğlendiği ortaya çıktı. Atay, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Evli manken Pınar Güsar ile görülen Barış Atay sessiz kaldı!

TİP milletvekili Barış Atay, Kadıköy'deki saldırının arkadaşlarıyla buluştuktan sonra olduğunu söylemişti. Atay'ın o gece evli manken Pınar Güsar ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Evli manken Pınar Güsar ile görülen Barış Atay sessiz kaldı!

Kendisi de Beste Sultan Kasapoğulları ile evli olan Barış Atay'ın o gece manken Pınar Güsar ile baş başa eğlendiği öğrenildi. Olaydan 15 gün önce Pınar Güsar ile bir ortamda tanışan Barış Atay, onu birlikte olmak için davet etmiş.

Pınar Güsar kimdir? Kaç yaşında? Boşandı mı? Pınar Güsar Barış Atay ile sevgili mi?Pınar Güsar kimdir? Kaç yaşında? Boşandı mı? Pınar Güsar Barış Atay ile sevgili mi?

Çift yakalanmamak için de söz konusu mekana saat 19.00'da ayrı ayrı giriş yapmışlar ve gece 01.00'de mekandan ayrılmışlar. 

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Evli ve 1 çocuk babası olan Barış Atay'ın olay gecesi evli bir mankenle eğlendiğinin ortaya çıkması twitterda TT oldu.

Pınar Güsar ile gece boyu eğlendiği iddialarının ardından twitter'da Atay'a gelen bazı yorumlarda şöyle oldu;

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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