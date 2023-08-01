Evlilik yıldönümlerini nikah kıydıkları hastanede kutladılar

Nişanlısı Güneş Özkaya ile nikahları; kemik iliği kök hücre nakli için tedavi gördükleri Kent Hastanesinde kıyılan İlker Çamur, hem ikinci hayatına başlamanın hem de evliliklerinin birinci yıl dönümünü, doktor ve hemşireleriyle birlikte kutladı. Çamur çifti, pastanın üstündeki mumu sağlık dilekleriyle söndürürken, nakli gerçekleştiren Doç. Dr. Ahmet İfran, "TÜRKKÖK'ten bağışlanan ilik ile yapılan nakil başarılı oldu. Hastamıza ve eşine sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz" dedi.

ÖNCE KANSERE SONRA KORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI

3 yıl önce tanışan işletmeci İlker Çamur (45) ile bir inşaat şirketinde asistan olan Güneş Özkaya (44), gelecek planları yapan iki sevgiliydi. 9 Haziran doğumlu olan Özkaya, geçen yıl kendisine doğum günü hediyesi olarak bir özel tıp merkezinden check-up paketi aldı, sevgilisini de birlikte sağlık kontrolünden geçirmeye ikna etti. Herhangi bir sağlık şikayeti olmayan Çamur'un kan tetkik sonuçları kötü çıktı. Sonuçları değerlendiren hekim, Çamur'u hematoloji uzmanına yönlendirdi. Çamur, Ege Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Fahri Şahin tarafından tedaviye alındı. Tetkikler sonucunda Çamur'un kan kanseri ve 4. evre lenfoma olduğu belirlendi. Çamur'a kemoterapi başlandı; ancak şansızlıklar İlker Çamur'un peşini bırakmadı, bu kez korona virüse yakalandı. Bir hastanede 25 gün yatan ve ölümden dönen Çamur'un tekrar EÜ'de tedavisine başlandı. Kız isteme ve nişan merasimi için 1 Mayıs'ı planlayan çift, Çamur'un hastanede yatması yüzünden bu töreni hastane odasında gerçekleştirmek zorunda kaldı. Çamur Ege Üniversitesi Hastanesinde 57 gün tedavi gördü. Donörü olmayan Çamur'a "TÜRKÖK Bankası"ndan uygun verici bulundu. Bunun üzerine Çamur, nakil için 26 Temmuz 2022 günü İzmir Kent Hastanesine nakledildi.

NAKİL ÖNCESİ NİKAH KARARI ALDILAR

Yaşamları bir check-up sonrasında değişen ve evlilik yolundaki törenlerini hep hastanede yapmak zorunda kalan çift, nakil öncesinde nikah kararı aldı. 1 Ağustos 2022 tarihinde Kent Hastanesinde nikahları gerçekleşti. Çiftin şahitliklerini Prof. Dr. Fahri Şahin ve İzmir Kent Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran yaptı. Çift nikahtan sonra nakil için tecritte tutulacakları odaya alındı. TÜRKKÖK'ten bir gönüllünün bağışladığı kök hücre, Prof. Dr. İfran tarafından 9 Ağustos'ta Çamur'a nakledildi. Çift evliliklerinin 29. gününde hemşirelerinin alkışları arasında taburcu oldu. Kemik iliği naklinin muhtemel komplikasyonları nedeniyle zaman zaman hastanede yatan Çamur ve ona refakat eden eşi, hem naklin hem de evliliklerinin birinci yıl dönümlerini doktorları ve hemşireleriyle birlikte kutladı. Çift, kutlama pastasını "sağlıkla nice yıllara" dilekleriyle kesti.

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"NAKİL BAŞARILI, KEMİK İLİĞİ ÇALIŞIYOR"

Çamur çiftinin nikah şahidi de olan Doç. Dr. İfran, nakilden sonraki yılın hiç de kolay geçmediğini belirterek şöyle konuştu: "Birinci yılı bayağı zor geçirdik. Enfeksiyonlarla baş ettikten sonra hastalığı kontrol altına aldık. Hastamızın hala tedavisi devam ediyor. Nakil sürecinin olabilecek komplikasyonlarıyla uğraşıyoruz. Zaman zaman hastane yatışları oluyor. Nakil başarılı, kemik iliği çalışıyor. Hastamıza kaliteli ve mutlu bir hayat sağlamış durumdayız. Birinci yılı doldurduk, bundan sonrasında takiplerimiz devam edecek. Hastamızı ve eşini kutluyor, birlikte, sağlıklı nice yıllar diliyoruz."

"KÖK HÜCRE BAĞIŞÇIMIZA SONSUZ MİNNETTARIZ"

Öte yandan evliliklerinin yanı sıra kemik iliği nakliyle başlayan ikinci hayatlarının birinci yıl dönümlerini teşekkür edebilmek için doktorları ve hemşireleri ile kutlamak istediklerini belirten Güneş Çamur, "Bu dileğimiz gerçek oldu. Bu kutlama da en güzel hatıralarımızın arasında yerini alacak" dedi.

Pastayı "İsimsiz kahramanımız" dedikleri kök hücre bağışçısı adına kestiklerini belirten ve herkese "kök hücre bağışçısı olun" çağrısında bulunan Çamur, duygularını şöyle dile getirdi:

"Zorlu ve mücadele dolu 1 yılı geride bıraktık. Bu süreçte teşekkür edeceğimiz çok kişi var. En kocaman teşekkürümüz de kim olduğunu bilmediğimiz ama ailemizden olan ve bir gün tanışacağımıza inandığımız kök hücre bağışçımız, kahramanımıza. Bugün evliliğimizin ve yeniden hayata başlamanın 1. yılında bu pastayı onun adına kesiyoruz. Bu zorlu süreçte mücadeleyi asla bırakmayan, inancını yitirmeyen ve mücadeleyi kazanan sevgili eşim İlker'le gurur duyuyor ve onu çok seviyorum. Mutluluk sonsuzluğumuz olsun."

Doktor ve hemşirelerine, kök hücre vericisine, tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden İlker Çamur da, "Bu zor süreçte eşim, Güneş'im elimi bir dakika bile bırakmadı. Onunla güç buldum. Çok teşekkür ediyorum. Nakille gelen ikinci hayatımı Güneş'im aydınlatıyor. Birlikte nice yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı.

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