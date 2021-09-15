EYUDER öğretmenlerinden iz bırakacak çalışma! 81 ilden 155 öğretmeninin hazırladığı Kanıt Temelli STEM+a Hikayeleri kitabı yayınlandı

Donanımlı ve öğrencileri sorgulamaya üretmeye yönlendiren öğrenci merkezli eğitimle geleceğin nesillerinin yetişmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) STEM Akademi'deki akademisyenler ve öğretmenler; önemli bir çalışma için bir araya gelerek işbirliği yaptı. 81 ilden farklı branşlarda görev yapan, alanında deneyimli ve uzman 155 öğretmen , kanıtlarla ilişkili hikayelerle öğrencileri üretmeye yönlendiren tasarım görevlerini içinde barındıran Kanıt Temelli STEM+a Hikayeleri kitabını yayınlayarak bir ilke imza attı.

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ÖĞRETMENLER VE GELECEK NESİLLERE YOL GÖSTERECEK

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise alanında müfredatla ilişkili hikayelerle Kanıt temelli öğrenmeden STEM eğitim yaklaşımına giden süreç tasarımıyla dikkat çeken kitap, paydaş öğretmenlere yol gösterecek. Türkiye'nin geleceği değerli evlatlarının bilim, değer, sürdürülebilirlik, kültür ve inovasyon alanında geleceğini şekillendirmede yardımcı olacak söz konusu kitap eğitim alanında değer katacak.

Usta gazeteci Sait Gürsoy'dan yazar Seval Orak'ın Etkinlik Temelli Çocuk Hikaye Setleri'ne övgü

Eğitimci Yazar Seval ORAK'ın Etkinlik Temelli Çocuk Hikaye Setleri Okurlarıyla Buluştu