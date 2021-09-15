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EYUDER öğretmenlerinden iz bırakacak çalışma! 81 ilden 155 öğretmeninin hazırladığı Kanıt Temelli STEM+a Hikayeleri kitabı yayınlandı

EYUDER STEM Akademi üyesi olan 81 ilden 155 öğretmenin katkılarıyla hazırlanan "Kanıt Temelli STEM+a Hikayeleri" kitabı yayınlandı. Bilim ve kültürün harmanlanmasıyla hazırlanan kitap, geleceğin nesillerinin yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacak olmasıyla dikkat çekiyor.

EYUDER öğretmenlerinden iz bırakacak çalışma! 81 ilden 155 öğretmeninin hazırladığı Kanıt Temelli STEM+a Hikayeleri kitabı yayınlandı

Donanımlı ve öğrencileri sorgulamaya  üretmeye yönlendiren öğrenci merkezli eğitimle geleceğin nesillerinin yetişmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) STEM Akademi'deki akademisyenler ve öğretmenler; önemli bir çalışma için bir araya gelerek işbirliği yaptı. 81 ilden farklı branşlarda görev yapan, alanında deneyimli ve uzman 155 öğretmen , kanıtlarla ilişkili hikayelerle öğrencileri üretmeye yönlendiren tasarım görevlerini içinde barındıran Kanıt Temelli STEM+a Hikayeleri kitabını yayınlayarak bir ilke imza attı.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

 

EYUDER öğretmenlerinden iz bırakacak çalışma! 81 ilden 155 öğretmeninin hazırladığı Kanıt Temelli STEM+a Hikayeleri kitabı yayınlandı

ÖĞRETMENLER VE GELECEK NESİLLERE YOL GÖSTERECEK

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise alanında müfredatla ilişkili hikayelerle Kanıt temelli öğrenmeden STEM eğitim yaklaşımına giden süreç tasarımıyla dikkat çeken kitap, paydaş öğretmenlere yol gösterecek. Türkiye'nin geleceği değerli evlatlarının bilim, değer, sürdürülebilirlik, kültür ve inovasyon alanında geleceğini şekillendirmede yardımcı olacak söz konusu kitap eğitim alanında değer katacak.

EYUDER öğretmenlerinden iz bırakacak çalışma! 81 ilden 155 öğretmeninin hazırladığı Kanıt Temelli STEM+a Hikayeleri kitabı yayınlandı

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Tayfun Altuntaş
Editör
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