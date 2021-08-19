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Eyüpspor 1-2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Evinde oynamanın avantajını iyi kullanan Eyüpspor, ilk yarıda bulduğu 2 gol ile 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Eyüpspor 1-2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Eyüpspor puanını 6'ya çıkarırken, Ankara Keçiörengücü ise 1 puanda kaldı.

EYÜPSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDAN DAKİKALAR

İlter Taşkın, 13. dakikada kaydettiği golle Eyüpspor'u 1-0 öne geçirdi.

Mehmet Dingil, 25. dakikada kendi kalesine attığı golle Eyüpspor'un farkı 2-'ye çıkarmasına neden oldu.

Emeka Eze, 31. dakikada bulduğu golle Keçiörengücü'nü umutlandırsa da kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Eyüpspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Eyüpspor bu galibiyetle puanını 6 yaptı, Keçiörengücü 1 puanda kaldı.

Eyüpspor 1-2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

EYÜPSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 

 

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