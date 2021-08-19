Eyüpspor 1-2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Eyüpspor puanını 6'ya çıkarırken, Ankara Keçiörengücü ise 1 puanda kaldı.

EYÜPSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDAN DAKİKALAR

İlter Taşkın, 13. dakikada kaydettiği golle Eyüpspor'u 1-0 öne geçirdi.

Mehmet Dingil, 25. dakikada kendi kalesine attığı golle Eyüpspor'un farkı 2-'ye çıkarmasına neden oldu.

Emeka Eze, 31. dakikada bulduğu golle Keçiörengücü'nü umutlandırsa da kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Eyüpspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Eyüpspor bu galibiyetle puanını 6 yaptı, Keçiörengücü 1 puanda kaldı.

EYÜPSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ