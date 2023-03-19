Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”

Ramazan ayına kısa bir süre kala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yapılan bir video gündem oldu. Kılıçdaroğlu’na Ramazan ayında yapması gerekenlerle ilgili verilen tavsiyeler güldürdü.

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Ramazan ayında bir iftara katılmış, ezan okunmadan önce iftarını açmıştı. Bu durum sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerin Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte aynı siyasetçilerin insanların dini duygularını istismar ederken aynı durumlara düşüp düşmeyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Bu durumu ironi yaparak ele alan bir sosyal medya kullanıcısı gündem oldu. Arkasına CHP bayrağı alan kullanıcı, partinin yetkilisi imajı vererek Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığı videoda ironik sözler sarf etti.

“ORUCU AÇARKEN EZANI BEKLEYİN”

Videoyu çeken kişi, Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu varsayarak, “Ne olursunuz orucu açarken ezanı bekleyin. Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz” dedi.

“SİZ ORUCU AÇAR GİBİ OLURSANIZ SİZİ HEMEN DÜRTECEKLER. O ZAMAN UYANIRSINIZ”

Kılıçdaroğlu’nun ezan okunmadan oruç açmasını anımsatan kişi, “Şaşırdınız orada, biliyorum kafanız karıştı. Yanınıza iki kişi dikeceğiz. Sürekli sizinle olacak, ezandan önce siz orucu açar gibi olursanız sizi hemen dürtecekler. O zaman uyanırsınız” dedi.

“BİLMENİZE GEREK YOK Kİ, O NE YAPARSA SİZ DE ONU YAPACAKSINIZ”

Sözlerine devam eden kişi, “Bir de teravih namazı kılabilir miyiz Sayın Kılıçdaroğlu? Çok güzel olur. Efendim 40 rekat değil, o İmamoğlu’nun yalanı, o bilmiyor, 32 rekat. Sizi Temel Karamollaoğlu beyle yan yana… Bilmenize gerek yok ki, o ne yaparsa siz de onu yapacaksınız. Müthiş bir çalışma olur bence” ifadelerini kullandı.

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