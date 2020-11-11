Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci dünyayı kurtaracak! İşte yaptıkları aşının fiyatıGalatasaray'ın yeni başkan adayı Cengiz Özyalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? Cengiz Özyalçın ne iş yapıyor, mesleği ne?Kayseri'de gençleri zehirleyen uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis verildiDenizli'de kadın cinayeti! Genç kızı boğarak öldürdüAldatıldığını Zannedip Eve Kamera Koymuştu! Ünlü televizyoncunun ifadesi ortaya çıktı!İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci kimdir, kaç yaşında, nereli?Şırnak'ta Trafik kazası: 2'si ağır toplam 12 yaralı varAmazon.com.tr'de indirim günlerine katıldı!Kırklarelispor - Pendikspor maçı CANLI İZLE LİNKİEtimesgut Belediyespor - Turgutluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ezgi Mola temizlikle ilgili taktik verdi! Takipçisinin yorumu gülmekten kırdı, geçirdi

Ezgi Mola temizlikle ilgili taktik verdi! Takipçisinin yorumu gülmekten kırdı, geçirdi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, rol aldığı TRT 1 ekranlarının çokça izlenen dizisi Masumlar apartmanı dizisindeki Safiye karakterine hitaben sosyal medya üzerinden takipçisiyle arasında gerçekleştirdiği diyalog herkesi kahkahaya boğdu.

Ezgi Mola temizlikle ilgili taktik verdi! Takipçisinin yorumu gülmekten kırdı, geçirdi

Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik takıntısı bir kadın olan Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisiyle arasında geçen komik diyaloğu görenleri güldürdü.

Oyuncu Ezgi Mola, kendisine mürekkep lekesinin nasıl temizleneceğini soran sosyal medya kullanıcısına cevap veren Mola, cevabı karşılığında aldığı "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" yorumu okuyanları gülümsetti.

Ezgi Mola temizlikle ilgili taktik verdi! Takipçisinin yorumu gülmekten kırdı, geçirdi

"SAYENDE DAYAK YEMEKTEN KURTULACAĞIM"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan oyuncu, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" cevabını verdi. Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" karşılığını verdi.
Ezgi Mola temizlikle ilgili taktik verdi! Takipçisinin yorumu gülmekten kırdı, geçirdi

Okan Gül
Video Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT