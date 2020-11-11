Ezgi Mola temizlikle ilgili taktik verdi! Takipçisinin yorumu gülmekten kırdı, geçirdi

Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik takıntısı bir kadın olan Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisiyle arasında geçen komik diyaloğu görenleri güldürdü.

Oyuncu Ezgi Mola, kendisine mürekkep lekesinin nasıl temizleneceğini soran sosyal medya kullanıcısına cevap veren Mola, cevabı karşılığında aldığı "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" yorumu okuyanları gülümsetti.

"SAYENDE DAYAK YEMEKTEN KURTULACAĞIM"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan oyuncu, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" cevabını verdi. Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" karşılığını verdi.

